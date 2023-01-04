Uğur Uzunel kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Uzunel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
"Sıfırıncı Gün dizisinde Tuna karakterini canlandıran Uğur Uzunel kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Uzunel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Masumlar Apartmanı'ndaki Esat karakteri ile yıldızı parlayan Uğur Uzunel yeni sezonda Sıfırıncı Gün dizisi ile izleyici karşısına çıktı.
UĞUR UZUNEL KİMDİR?
Uğur Uzunel 12 Kasım 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokul ikinci sınıftan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. i Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde okudu. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu oyunculuk yaptı. . Kısa film çalışmalarından sonra Kumdan Kale, Ferahfeza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi 2012 yılında Ferahfeza filmi oldu. İlk televizyon dizisi deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Ağır Roman Yeni Dünya'da 'Kürt Mehmet' karakterini oynayarak yaşadı. 2020 yılında yayımlanmayan başlayan Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri ile yıldızı parladı.
UĞUR UZUNEL'İN OYNADIĞI FİLMLER
2006Kumdan Kale
2012Evdeki Yabancılar
2013Ferahfeza
2015 Nefesim Kesilene Kadar
Takım: Mahalle Aşkına
2016İkimizin Yerine
2018Her Şey YolundaAbi
2022 Anka
UĞUR UZUNEL HANGİ DİZİDE OYNADI?
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
2014-2015Şeref Meselesi
2016-2018Aşk ve Mavi
2019 Halka
2019-2020Afili Aşk
2020-2022 Masumlar Apartmanı
2022 Sıfırıncı Gün
UĞUR UZUNEL'İN YER ALDIĞI TİYARO OYUNLARI
2010İşgüzar Bir Tekerrür
2012Penetratör
2014İstibdat Kumpanyası
2015P*rk
2019Herkesin Bildiği Sırlar
UĞUR UZUNEL'İN SEVGİLİSİ KİM?
Uğur Uzunel'in rol arkadaşı Merve Dizdar ile ilişkisi olduğu iddia edilmiş, iddialar ikili tarafından yalanlanmıştı. İkili son olarak yılbaşı gecesi Kapadokya'da görüntülendi.
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