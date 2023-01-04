Uğur Uzunel kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Uzunel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:41

Masumlar Apartmanı'ndaki Esat karakteri ile yıldızı parlayan Uğur Uzunel yeni sezonda Sıfırıncı Gün dizisi ile izleyici karşısına çıktı.

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

Uğur Uzunel 12 Kasım 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokul ikinci sınıftan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. i Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünde okudu. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu oyunculuk yaptı. . Kısa film çalışmalarından sonra Kumdan Kale, Ferahfeza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi 2012 yılında Ferahfeza filmi oldu. İlk televizyon dizisi deneyimini 2012 yılında Star TV'de yayımlanan Ağır Roman Yeni Dünya'da 'Kürt Mehmet' karakterini oynayarak yaşadı. 2020 yılında yayımlanmayan başlayan Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri ile yıldızı parladı.

UĞUR UZUNEL'İN OYNADIĞI FİLMLER

2006Kumdan Kale

2012Evdeki Yabancılar

2013Ferahfeza

2015 Nefesim Kesilene Kadar

Takım: Mahalle Aşkına

2016İkimizin Yerine

2018Her Şey YolundaAbi

2022 Anka

UĞUR UZUNEL HANGİ DİZİDE OYNADI?

2012 Ağır Roman Yeni Dünya

2014-2015Şeref Meselesi

2016-2018Aşk ve Mavi

2019 Halka

2019-2020Afili Aşk

2020-2022 Masumlar Apartmanı

2022 Sıfırıncı Gün

UĞUR UZUNEL'İN YER ALDIĞI TİYARO OYUNLARI

2010İşgüzar Bir Tekerrür

2012Penetratör

2014İstibdat Kumpanyası

2015P*rk

2019Herkesin Bildiği Sırlar

UĞUR UZUNEL'İN SEVGİLİSİ KİM?

Uğur Uzunel'in rol arkadaşı Merve Dizdar ile ilişkisi olduğu iddia edilmiş, iddialar ikili tarafından yalanlanmıştı. İkili son olarak yılbaşı gecesi Kapadokya'da görüntülendi.