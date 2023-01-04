Sadun Aksüt kimdir, kaç yaşında öldü? Sadun Aksüt'ün cenazesi ne zaman?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:14

Bir dönemin dev isimlerine tamburu ile eşlik eden bestekâr, eğitimci ve tamburi Sadun Aksüt, 90 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SADUN AKSÜT KİMDİR?

26 Ekim 1932 tarihinde Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde doğdu. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. Sadun Aksüt, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde musiki dersleri aldı. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburu ile eşlik etti. 1966-1967 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girdi. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na öğretim görevlisi olarak atandı ve tambur hocalığı yaptı. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuvar Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Aksüt, 1981 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT’den emekli oldu. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini besteleyen Sadun Aksüt’ün, TRT repertuvarında olan ve sözleri Halil Soyuer, Rüştü Şardağ, Sami Derintuna, İlkan San ve Onur Akay gibi günümüzün önde gelen şairlerine ait sevilen besteleri de vardır.

Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında Tambur Metodu, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi, Türk Musikisinin 100 Bestekarı'nın bulunduğu birçok kitaba imza atan Sadun Aksüt, ayrıca TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçılarındandı.

Yarım asra yakın eğitim hayatında yüzlerce öğrenci yetiştiren Aksüt, yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne bağışlamıştı.

SADUN AKSÜT KİTAPLARI

Türkiye'de ilk yayınlanan Tambur Metodu olan, Tambur Metodu (Yeni öğrenenler için);

10 adet fasıl mecmuası

500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi

Dede Efendi (Rauf Yekta Bey'in Esatiz-i Elhan adlı eski Türkçe eserinin Rüştü Eriç'le müşterek tercümesi)

Güfteler

Müzisyen Osmanoğulları

Güfteler Hazinesi

Tambur Metodu (Geliştirilmiş Teknik)

Bahardan Hazana Esintiler (Şiirler)

Alkışlarla Geçen Yıllar (Hatırat)

Türk Musikisinin 100 Bestekârı

Dillerdeki Şarkılar (Güfteler)

Şarkılarda İstanbul

SADUN AKSÜT'ÜN EŞİ KİM?

Sadun Aksüt, Rübeyza Aksüt ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Harun ve Arzu adında iki çocuğu oldu. Harun Aksüt 1992 yılında henüz 32 yaşındayken hayatını kaybetti.

SADUN AKSÜT'ÜN CENAZESİ NE ZAMAN?



Türkiye'nin müzikal hafızası olarak da nitelendirilen Aksüt, 11.00'de Maçka'daki İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda yapılacak törenin ardından öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.















