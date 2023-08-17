Ülser nedir: Nedenleri belirtileri ve tedavisi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:23

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:25

Ülser hastalığı, mide veya bağırsakların iç yüzeyinde oluşan yaraları tanımlayan bir sağlık sorunudur. Son yıllarda giderek artan stres, yanlış beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiklikleri, ülserlerin sık görülme nedenlerinden biri haline gelmiştir. Bu rahatsızlık hakkında doğru bilgi sahibi olmak, hem tedavi hem de önleme açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülserler vücuttaki bir organın yüzeyinde oluşan yaralardır.

Ülserler, normalde vücutta bulunan asit ve pepsin enzimlerinin aşırı üretiminden kaynaklanır ve doku tahribatına yol açar. Ülserlere ağrı, bulantı, kilo kaybı gibi semptomlar eşlik edebilir ve genellikle tedavi gerektirir.

ÜLSERLER NEDEN OLUŞUR?

Ülser oluşumunun en büyük nedeni Helicobacter pylori adlı bakteri ve NSAID'lerin (aspirin ve antiromatizmal ilaçlar) düzenli olarak alınmasıdır. Ülserin diğer nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Stres

Alkol ve sigara tüketimi

Genetik yatkınlık (kalıtsal)

Çevre kirliliği

Kortizon tipi ilaçlar

Sık kahve içme alışkanlığı

ÜLSER ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ülser, midede meydana geliyorsa mide ülseri ve ince bağırsağın üst kısmında meydana geliyorsa duodenal ülser olmak üzere iki genel tipe ayrılabilir.

MİDE ÜLSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide ülseri her yaş ve cinsiyette görülebilmekle birlikte 50 yaşından sonra ve erkeklerde daha sık görülür. Duodenal ülserler mide ülserlerine göre daha yaygındır. Bu tip ülseri olan hastalar genellikle üst karın bölgesinde ağrı, yanma ve rahatsızlık hissi ile doktora başvururlar.

Bunun dışında mide ülseri ve duodenal ülser bulantı, kusma, aşırı gaz ve şişkinlik, geğirme ve kilo kaybı gibi belirtilerle de ortaya çıkabilir.

ÜLSER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Klinik, laboratuvar ve görüntüleme çalışmaları ile ülser tanısı konulduktan sonra helikobakter pilorimidi baskılayan ilaçlar kullanılır. Bakteri hala mevcutsa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisine başlanır.

Ülser ilaçları ile mide asitlerinin azaltılması ve kişinin şikayetlerinin azaltılması hedeflenir. Mide asidinin ülser üzerindeki etkisinin kaldırılması iyileşmeyi tetikler.

İlaç tedavisi dışında kullanılan yöntem ise asit ve pepsin salgılanmasını engellemek için sinirleri uyaran vagus sinirinin kesilmesidir. Ancak kesilmesi tekrarlama riskini ortadan kaldırmaz. Bazı ülser vakalarında ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve cerrahi operasyon gerekebilir.