Ruben Amorim kimdir? Ruben Amorim kaç yaşında, nereli?

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da formasını giydiği Manchester United teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırmasının ardından aradığı teknik direktörü Portekiz'de buldu. İngiliz ekibi Ruben Amorim ile anlaşma sağladı. Peki, Ruben Amorim kimdir? Ruben Amorim kaç yaşında, nereli?

Ruben Amorim kimdir? Ruben Amorim kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 21:05

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'in getirildiğini açıkladı. Peki, Ruben Amorim kimdir? Ruben Amorim kaç yaşında, nereli?

RUBEN AMORIM KİMDİR?

Ruben Amorim, 27 Ocak 1985 yılında Portekiz’in Lizbon kentinde doğdu. Futbolculuk kariyerine Benfica altyapısında başlayan Amorim, sırasıyla Belenenses, Benfica ve Braga takımlarında forma giydi. Kariyerinde Benfica ile üç Portekiz Ligi şampiyonluğu ve altı yerel kupa kazanan Amorim, Portekiz milli takımıyla da 14 maça çıktı. 32 yaşında futbolculuk kariyerine son veren Amorim, 2016-2017 sezonunda emekliye ayrıldı.

AMORIM'in İSTATİSTİKLERİ 

Futbolculuktan sonra teknik direktörlük yolculuğuna başlayan Amorim, 2018-2019 sezonunda Portekiz 3. Lig takımlarından Casa Pia’nın başına geçti. Ancak, lisans sorunları nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu tarafından kulübe ceza verilince, Amorim bu görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ardından Braga B Takımı’nın başına geçen genç teknik adam, kısa sürede başarılı bir performans gösterdi ve A Takım’a terfi etti. Braga A Takımı’nı çalıştırdığı dönemde Portekiz Lig Kupası’nı kazanarak dikkatleri üzerine çekti.


Etiketler: #Ruben Amorim #manchester united #kimdir?

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