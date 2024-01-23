Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek'in eşi kim?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:23

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:23

Umut Akyürek yaptırdığı estetik operasyonları ile sık sık gündeme geliyor.



UMUT AKYÜREK KİMDİR?



12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. İlk musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.

UMUT AKYÜREK'İN EŞİ KİM?

Umut Akyürek 2004 yılında Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul ile evlendi. Çiftin Melek Bal Ertuğrul isimli bir kız çocukları var. Umut Akyürek'in kız kardeşi Fulden Akyürek oyunculuk yapmaktadır. Umut Akyürek'in erkek kardeşi Ogün Genco Akyürek online dizi izleme sitelerinden olan Dizimag'in sahibi olarak tanınmıştı. Ogün Genco Akyürek telif hakkı nedeniyle tutuklanmıştı.



