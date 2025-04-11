Ünlü aktör Eric Dane'e ALS teşhisi konuldu

Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:32

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:32

Euphoria, Tehlikeli Sular, Grey's Anatomy, X-Men: Son Direniş ve Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç gibi yapımlarla tanınan ünlü aktör Eric Dane, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandığını açıkladı. People dergisine verdiği röportajda 52 yaşındaki aktör, "ALS hastalığına yakalandım. Hayatımın geri kalanında sevgi dolu ailem yanımda olduğu için minnettarım" ifadelerini kullandı.

SETİNE GERİ DÖNECEK

Aktör, çalışmaya devam edebilme şansı bulduğu için şanslı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta Euphoria setine dönmeyi dört gözle bekliyorum" diyerek yeni projelerine devam edeceğini söyledi. 14 Nisan'da HBO dizisi Euphoria'nın çekimleri başlayacak.

ALS HASTALIĞINA YAKALANAN ÜNLÜLER

ALS teşhisi konulan ünlüler arasında Aaron Lazar, John Driskell Hopkins, Eric Stevens, Joe Bonsall, Roberta Flack, Kenneth Mitchell ve ünlü bilim insanı Stephen Hawking de yer alıyor.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin hasar görmesiyle ortaya çıkan hızlı ilerleyen nörolojik bir hastalıktır. Beynin kas hareketlerini kontrol etmesini sağlayan sinir hücrelerinin kaybı, vücuttaki tüm kasların işlevsiz hale gelmesine neden olabilir. ALS, zamanla ses kaybına da yol açabilir, ancak beynin zihinsel faaliyetleri genellikle etkilenmez.