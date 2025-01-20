Ünlü fast food zinciri 50 şubede 'bedava tavuk' dağıtacak

Yayınlanma: 20.01.2025 - 13:25

Güncelleme: 20.01.2025 - 13:26

İngiltere'de yılın üçüncü pazartesi gününe adını veren "Blue Monday"; genellikle soğuk hava, güneş ışığının azlığı ve tatil sonrası depresyonu nedeniyle yılın en "mutsuz" günü olarak kabul ediliyor.

Ancak Türkiye'de de şubeleri bulunan fast food zinciri Popeyes, 20 Ocak’ı bedava tavuk dağıtarak daha eğlenceli bir hale getirmeye karar vermiş.

Sözcü'nün aktardığına göre; Popeyes, İngiltere'de ocak ayı boyunca uygulama üzerinden her gün yeni bir kampanya sunacak.

Bunlar arasında; Tüm menülerde yüzde 20 indirim, 10 pound harcadığınızda 3 adet ücretsiz 'Hot Wings', bir yıl boyunca ücretsiz tavuk sandviç kazanma şansı gibi teklifler yer alıyor.

"POZİTİF RUHU GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Popeyes UK CEO’su Tom Crowley, bu kampanyayla ilgili şöyle konuştu:

"Popeyes’te yalnızca kızarmış tavuk değil, aynı zamanda New Orleans’ın pozitif ruhunu da getirmeyi amaçlıyoruz. Blue Monday’de, imza niteliğindeki tenders’larımızla hem lezzet hem de mutluluk dağıtmak istiyoruz."

"BLUE MONDAY" NEDİR?

Blue Monday, özellikle İngiltere'de yılın "en depresif günü" olarak kabul edilen bir kavramdır. Genellikle ocak ayının üçüncü pazartesi gününe denk gelir. Bu terim, 2005 yılında bir seyahat şirketi için hazırlanan bir pazarlama kampanyasında ortaya atılmıştır.

Kampanya, bu günü insanların moralini yükseltmek ve tatil rezervasyonlarını teşvik etmek için kullanmıştır.

Blue Monday’in "mutsuz bir gün" olarak tanımlanmasının birkaç nedeni olduğu söylenir;

Kış mevsimi: Soğuk hava, kısa günler ve güneş ışığının azlığı insanların ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Tatillerin sona ermesi: Yılbaşı ve tatil dönemi biter, rutin hayata dönüş başlar.

Maddi endişeler: Tatil harcamalarının etkisiyle finansal sıkıntılar yaşanabilir.

Yeni yıl kararlarının başarısızlığı: Ocak ayının bu döneminde, alınan yeni yıl kararlarının uygulanamadığını fark etmek moral bozabilir.