Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Garner yangında arkadaşını kaybetti!
Elektra" rolüyle akıllarda yer eden Amerikalı ünlü oyuncu Jennifer Garner, Los Angeles'taki yangın felaketinde bir arkadaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ünlü oyuncu Jennifer Garner, yaşanan yıkıcı yangınlarda bir arkadaşını kaybettiğini açıkladı.
The Adam Project, Arthur, Krallık, Juno ve Alias gibi yapımlarla tanınan Garner, MSNBC’ye verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.
52 yaşındaki oyuncu, gözyaşları içinde "Bir arkadaşımı kaybettim. Zamanında kurtulamadı" dedi. Garner, yangınlardan kaçanlara yardım etmek için gönüllü olarak çalışmalara katıldığını belirtti.
"EVİMDEYKEN SUÇLULUK DUYUYORUM"
Palisades bölgesinde yaklaşık 25 yıldır yaşadığını ifade eden yıldız oyuncu, yangından etkilenenlere destek olma kararlılığını vurguladı. Garner, "Evimdeyken neredeyse suçluluk duyuyorum" diyerek, yardım etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Etiketler: #Jennifer Garner #Los Angeles #orman yangını
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