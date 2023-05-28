Ünlü isimler ikinci tur oylarını kullandı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:05

Güncelleme: 28.05.2023 - 14:05

Türkiye genelinde ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. Türkiye'nin ünlü isimleri de sandık başına giderek yurttaşlık görevlerini yerine getirdi.

Ünlü isimlerin sandık başında yansıyan görüntüleri şöyle:

* Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Görevlilerden oy pusulası ve mührü alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ oylarını kullanmasının ardından okuldan ayrıldı.

* Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. 1059 nolu sandıkta oyunu kullanan Sarıkaya "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.

* Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

* Sezen Aksu, sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.