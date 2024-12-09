Ödülünü Cem Yılmaz'a ithaf etti... Mela Bedel'e yanıt geldi: 'Tebrik ederim gülüm'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:01

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:01

Geçtiğimiz gece düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, uzun yıllar sonra oldukça olaylı bir şekilde geçti. Birçok dikkat çekici detayın gündeme bomba gibi düştüğü gecenin sonrasında tuhaf bir gelişme yaşandı.

'En İyi Şarkı' ödülünü, Mela Bedel ve Mert Demir'in birlikte seslendirdiği 'Ateşi Düştüm' şarkısı kazandı. Mela Bedel, törene yalnız katılırken, Mert Demir ise törende yer almadı.







Ödül sonrası sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Mela Bedel, aldığı Altın Kelebek’i Cem Yılmaz’a ithaf ettiğini duyurdu.



Instagram hesabından elinde Altın Kelebek ödülüyle bir fotoğraf paylaşan Bedel, "Sana ithaf ediyorum" notunu ekleyerek Cem Yılmaz’a teşekkür etti ve kırmızı gül emojisi kullandı.







Cem Yılmaz ise Bedel’in paylaşımına karşılık vererek, "Tebrik ederim gülüm" yazdı ve kalp emojisiyle teşekkürlerini iletti.

Bu samimi paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.







Ayrıca Bedel'in sabah saatlerinde Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu da paylaşması kafaları karıştırdı.





