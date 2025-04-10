Ünlü komedyen Jeff Ross dondurma yedi, hastanelik oldu!

The Roastmaster General olarak da bilinen komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra büyük bir şok yaşadı. Ross dondurma yedikten apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü komedyenin yüzünün hali görenleri şaşırttı.

Ünlü komedyen Jeff Ross dondurma yedi, hastanelik oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 15:42

ABD’li komedyen Jeff Ross, dondurma yedikten sonra beklenmedik bir şekilde alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı. “Torching 2024: A Roast of the Year” ve “Historical Roasts” gibi yapımlarla tanınan Ross, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaliforniya’daki bir gösteri sonrası arkadaş grubuyla kutlama yapan Jeff Ross, restoranda yediği burrata dondurmanın ardından ciddi bir reaksiyon geçirdi. Yüzü ve dudakları hızla şişen Ross, bu anların fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak takipçilerine durumu aktardı.

"DUDAKLARIM PATLADI"

Ross, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kaliforniya’da çok eğlenceli bir açılış gecesi performansı sergiledik. Sonrasında, ben ve grup sokağın aşağısındaki restoranda burrata dondurması ile kutladık. Çok lezzetliydi. Gerçekten lezzetli. Ama dudaklarım patladı ve bütün geceyi acil serviste geçirdim. İlk alerjik reaksiyonumdu.”

Ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi. Olay sonrası Ross’un yaşadığı alerjik tepki sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


Etiketler: #Jeff Ross #dondurma

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