4 öğrenci, 'noodle'dan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelik oldu

Burdur'da öğle arasında okul dışındaki marketten alıp yedikleri 'noodle' diye bilinen hazır erişteden zehirlendikleri şüphesiyle 4 öğrenci tedaviye alındı.

4 öğrenci, 'noodle'dan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelik oldu
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:21

Şehit Akif Altay Ortaokulu 6'ncı sınıfta eğitim gören 2'si kız, 4 öğrenci, ders sırasında kusmaya başlayınca öğretmen tarafından okula ambulans çağrıldı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen 4 öğrenci tedaviye alındı.

Öğrencilerin öğle arasında okul dışındaki bir marketten 'noodle' diye bilinen hazır erişte alarak yediklerini söyledikleri öğrenildi.


Etiketler: #Burdur #noodle #Zehirlenme

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