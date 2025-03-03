4 öğrenci, 'noodle'dan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelik oldu
Burdur'da öğle arasında okul dışındaki marketten alıp yedikleri 'noodle' diye bilinen hazır erişteden zehirlendikleri şüphesiyle 4 öğrenci tedaviye alındı.
Şehit Akif Altay Ortaokulu 6'ncı sınıfta eğitim gören 2'si kız, 4 öğrenci, ders sırasında kusmaya başlayınca öğretmen tarafından okula ambulans çağrıldı.
Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen 4 öğrenci tedaviye alındı.
Öğrencilerin öğle arasında okul dışındaki bir marketten 'noodle' diye bilinen hazır erişte alarak yediklerini söyledikleri öğrenildi.
Etiketler: #Burdur #noodle #Zehirlenme
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