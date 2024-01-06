Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisiyle objektiflere yakalandı

Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisi Yavuz Günal ile ilk kez görüntülendi. Bir partiden çıkan Farah Zeynep Abdullah ile Yavuz Günal el ele objektiflere yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:52
Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisiyle objektiflere yakalandı
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisi Yavuz Günal ile birlikte ilk kez görüntülendi.

İkili, Emirgan'da bir partiden çıkarken objektiflere yansıdı. Farah Zeynep Abdullah, "Yavuz Diye Bir Çocuk" adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal ile el ele görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen çift, sessizliğini korudu. Yavuz Günal'ın, kapüşonla yüzünü kapattığı görüldü. Çift, el ele yürüdükten sonra hızlıca otomobillerine binerek oradan ayrıldı. 


Farah Zeynep Abdullah Yavuz Günal

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