Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisiyle objektiflere yakalandı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:52

Güncelleme: 06.01.2024 - 12:52

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, komedyen sevgilisi Yavuz Günal ile birlikte ilk kez görüntülendi.

İkili, Emirgan'da bir partiden çıkarken objektiflere yansıdı. Farah Zeynep Abdullah, "Yavuz Diye Bir Çocuk" adlı gösteriyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal ile el ele görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen çift, sessizliğini korudu. Yavuz Günal'ın, kapüşonla yüzünü kapattığı görüldü. Çift, el ele yürüdükten sonra hızlıca otomobillerine binerek oradan ayrıldı.

