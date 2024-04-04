Ünlü oyuncu Alan Ritchson modellik yaparken tacize uğradığını itiraf etti!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:48

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:48

Ünlü oyuncu Alan Ritchson, Hollywood Reporter'a verdiği röportajda şoke edici bir itirafta bulunarak, modellik kariyeri sırasında cinsel saldırılara ve tacizlere maruz kaldığını açıkladı. Bu korkunç deneyimlerin ardından intihara teşebbüs ettiğini ve ölümün kıyısından döndüğünü dile getiren Ritchson, yaşadığı karanlık günleri detaylarıyla paylaştı.

Ritchson, modellik sektöründe çalışmanın zorluklarına dikkat çekerek, sektörün denetlenmediğini ve birçok modelin cinsel obje gibi görülüp fotoğrafçılara teslim edildiğini ifade etti. Kendisi gibi diğer modellerin de benzer cinsel taciz ve saldırılara maruz kaldığını belirten ünlü oyuncu, cinsel istismarın yaşamın bir parçası haline geldiği bu ortamlarda çaresizlik içinde olduğunu vurguladı.

Modellik dünyasının yaşattığı kâbus dolu günlerin ardından oyunculuk kariyerine odaklandığını belirten Ritchson, bu deneyimlerin onu ölümün kıyısına getirdiğini ve sonunda sektörü terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu itirafıyla hem üzüntü hem de şaşkınlık yaratan Ritchson, yaşadığı karanlık geçmişi açığa çıkararak sektördeki sorunlara dikkat çekti.