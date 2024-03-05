Ünlü oyuncu Birand Tunca'dan 18 yıldır kanser tedavisi gören annesine acı veda
Erkenci Kuş başta olmak üzere birçok sevilen dizide seyirciyle buluşan ünlü oyuncu Birand Tunca annesini son yolculuğuna uğurladı.
Birand Tunca anne acısıyla sarsıldı. 18 yıldır kanser tedavisi gören annesi Yasemin Sözen‘i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı.
Başarılı oyuncu dün Şakirin Camisi’nde üzerine titrediği, kemoterapi tedavisinde bir an olsun yalnız bırakmama çalıştığı annesini son yolculuğuna uğurladı.
Birand Tunca’yı acı gününde Hande Erçel, Burak Deniz, Bestemsu Özdemir ve Berk Erçer’in de aralarında bulunduğu ünlü dostları yalnız bırakmadı.
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