Bu köyde cenaze definleri kışın çileye dönüşüyor!

Artvin’in Şavşat ilçesi Maden köyü sakinleri kar yağışı sonrası cenazelerini köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalırken, cenazelerini kızakla taşıyorlar.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:26
Bu köyde cenaze definleri kışın çileye dönüşüyor!
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Kış aylarında çoğunlukla yaşlıların yaşadığı artvin Şavşat'ın Maden köyünde yaşayanlar her kar yağışı sonrası cenazelerini köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalıyor. Yoğun kar yağışında kapanan yollar açılmayınca, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızağın üzerine koydukları cenazelerini ip yardımıyla dönüşümlü taşıyarak mezarlığa götürüyor. Köyün içinde bulunan yollar dar olması nedeniyle iş makineleri mezarlığa giden yolu açamıyor.

2 metreyi bulan karla kaplı yolda vatandaşlar, çareyi ise eski usül yöntemlerde bulmuş. Son olarak ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine önce uçakla Rize’ye buradan da araçla köyüne getirilen 62 yaşındaki Bilal Sarı’nın cenazesi köy merkezine getirildi. Cenaze buradan 2 km yukarıda bulunan Aksu mahallesine köy halkı tarafından kızakla çekilerek 2,5 saat süren yorucu yolculuğun ardından mezarlığa götürüldü. Sarı, daha sonra 2 metreyi bulan karın kaldırılarak mezar yerinin açılması ile defnedildi.


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