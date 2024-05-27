Ünlü oyuncu Burak Yörük evleniyor
Ünlü oyuncu Burak Yörük, bir süredir birliktelik yaşadığı Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Ünlü oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Yılmaz ise, Yörük'e 'Evet' yanıtını verdi.
Ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yılmaz, söz konusu paylaşımında, "İki kez 'Evet' dedim" notunu düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 'Başımızda bir gulyabani var...'
- Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- THY’den açıklama geldi!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
- 'Hedef iç çatışma'
- Tanju Özcan'dan, Bahçeli'ye çağrı