Ünlü oyuncu Burak Yörük evleniyor

Ünlü oyuncu Burak Yörük, bir süredir birliktelik yaşadığı Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:12
Ünlü oyuncu Burak Yörük evleniyor
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Ünlü oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Yılmaz ise, Yörük'e 'Evet' yanıtını verdi.

Ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yılmaz, söz konusu paylaşımında, "İki kez 'Evet' dedim" notunu düştü.



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