Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu: İşte bebeğine verdiği isim...

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:04

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:04

Ses getiren bir dğünle 2016 yılında evlenen Burcu Biricik ile Emre Yetkin çifti bir süredir bebek heyecanı yaşıyor. Mutlu bir evlilikleri olan ikili, bugün bebeklerini kucağına aldı.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan ve hamilelik sürecini evinde geçiren 35 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Biricik doğum yaptı.

Bebeğini İstanbul'da dünyaya getiren oyuncu kızına Luna adını verdi.

Biricik ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten henüz bir paylaşım gelmedi.

"HAMİLELİĞİN SON HAFTASINDA HACIYATMAZ GİBİYİM"

Geçtiğimiz hafta Zeynep Bastık konserine giden Burcu Biricik hamilelik süreciyle ilgili "Herhalde buradan doğuma giderim diye düşünüyorum. Zeynep'in konserine çok gelmek istiyordum, bugün kaçıramazdım o yüzden geldim. Hamilelik iyi geçti, keyifliydi. Ama son haftalar sıkıntı... Hacıyatmaz gibi bir sağa yatıyorum bir sola yatıyorum. Sıcaklar basıyor, ayaklarım şişiyor. Olabilecek her şeyi yaşıyoruz ama tatlıyız" demişti.