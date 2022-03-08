Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu: 'Zeki Müren taklidinden çok keyif aldım'
Bir dönem çok konuşulan Zeki Müren taklidinin sahibi, ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, "Zeki Müren’i ilk 'Güldür Güldür’de canlandırdım. Türk filmi klişesi yapmıştık. Orada da Zeki Müren metinleri yazmıştı arkadaşlar. Ben yapınca hoş bulundu. Ben de çok keyif aldım" şeklinde konuştu.
Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Çağlar Çorumlu, dijital bir platformda yayınlanan 'Dayı Şov' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Çorumlu, bir dönem çok konuşulan Zeki Müren taklidiyle alakalı konuştu.
"BEN YAPINCA HOŞ BULUNDU"
Çağlar Çorumlu, "Zeki Müren’i ilk 'Güldür Güldür’de canlandırdım. Türk filmi klişesi yapmıştık. Orada da Zeki Müren metinleri yazmıştı arkadaşlar. Ben yapınca hoş bulundu. Ben de çok keyif aldım" dedi.
"ÇOK KEYİF ALDIM"
Oyuncu, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve kendisinin de rol aldığı 'Erşan Kuneri'nin çekimlerinden çok keyif aldığını sözlerine ekledi. Çorumlu, ayrıca 'Erşan Kuneri'nin 8 bölümünün her birinde farklı bir rol oynadığını da ifade etti.
TARTIŞMA YARATMIŞTI
Cem Yılmaz'ın Arif v 216 filminde de Zeki Müren'i oynayan Çağlar Çorumlu, aynı rol ile bir bankanın reklamında yer almıştı. Reklam filminde Zeki Müren'in günlük aktivitelerini yaparken bankaya ait kartları kullandığı görülmüştü.
Reklam filminin yayınlanmasının ardından çok sayıda ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı reklama tepki göstermişti.
İzzet Çapa yaptığı paylaşımda "Bu reklam rahmetli Zeki Bey’in hatırasına saygısızlık haksızlık ediyor..." ifadelerini kullanmıştı.
Gazeteci Cengiz Semercioğlu ise "Zeki Müren'i mezarında ters çevirdiniz... Yaşasaydı bu reklam filminde oyanatabilir miydiniz?" diye sormuştu.
Gazeteci Barış Yarkadaş ise bankaya ve Çağlar Çorumlu'ya tepki gösterek, "Zeki Müren’in anısına karşı saygısızlıktır. Banka bu saygısızlığı yapmaktan vazgeçmeli ve reklamı geri çekmelidir. Zeki Müren’i canlandıran Çağlar Çorumlu da bu saygısızlığa alet olmuştur" sözlerini kullanmıştı.
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