Ünlü oyuncu çifte bayram yaşadı: Murat Ünalmış baba oldu!
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış baba oldu.
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 22 Eylül 2023'te Nutiye Akar ile evlenmişti. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin oğulları dünyaya geldi.
Ünalmış, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncu, "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.
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