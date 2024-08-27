Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in acı günü... Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti!
Oyuncu Cihat Tamer’in bir süredir kanserle mücadele eden oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti.
81 yaşındaki oyuncu Cihat Tamer’in kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ACI HABERİ CİHAT TAMER DUYURDU
Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından “Sevgili oğlum Atilla Tamer’i kaybettik” sözleriyle duyurdu.
Atilla Tamer’in cenazesi, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii’nde ikindi namazından sonra Bakırköy’deki aile mezarlığına defnedilecek.
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