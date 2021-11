Ünlü oyuncu David Dalaithngu kansere yenik düştü

30 Kasım 2021 Salı, 10:08

Aborijin kültürünü dünyaya tanıtmayı kendine görev edinen Avustralya vatandaşı ünlü oyuncu David Dalaithngu bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek 68 yaşında aramızdan ayrıldı.

50 yıllık bir kariyere sahip olan ünlü aktöre 2017 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Ünlü oyuncunun tam adı David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu'ydu.

Aralarında Walkabout, The Last Wave, Crocodile Dundee, Storm Boy, The Tracker ve Rabbit-Proff Fence'in de olduğu ses getiren birçok filmde oynayan Dalaithngu'nun ölümü Avustralya'da büyük üzüntüye yol açtı.

Haber Global'in aktardığına göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison parlamentoda yaptığı konuşmada Dalaithngu'nun Avustralya kültürü için müthiş bir güç olduğunu belirterek "O halkının ruhuna ayna oldu, 60 bin yıllık bir geleneği bugüne aktardı. O ülkemize bir armağandı. Onu överken neşesini, arsızlığını ve kendini taşımadaki rahatlığını, zarafetini asaletini unutmamalıyız" diye konuştu.

Baz Luhrmann'ın Avustralya adlı filminde Dalaithngu ile birlikte rol alan ünlü oyuncu Hugh Jackman ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda "David'in yasını tutan tüm Avustralyalılara katılıyorum" diye yazdı.

Daha yürümeyi yeni öğrendiğinde Dalaithngu ile çalışmaya başladığını belirten Jackman "Bu hayatımın en büyük ayrıcalıklarından biriydi. Arsız gülüşünden, gözündeki o yaramaz parıltıya ve kamera önündeki rahatlığına bakınca onun yeri doldurulamaz" diye konuştu.

DAVİD DALAİTHNGU KİMDİR?

David Dalaithngu, Arnhem Land'de Maningrida'da doğdu. Yolngu halkının Mandjalpingu klanı arasında büyüdü.

Beyaz adamın dünyasından uzakta büyüyen ünlü oyuncu yetenekli bir izci, avcı ve tören dansçısıydı. Çıkışını 16 yaşında İngiliz filmi yapımcısı Nicolas Roeg'e yaptığı ziyaret sonucu rol aldığı Walkabout filmiyle yaptı. Sonrasında 30'dan fazla film ve televizyon yapımında rol aldı.

İngiltere Kraliçesi, 1987 yılında onuğu Doğum Günü Onur Lisetis'ne aldı ve ona madalya verdi.