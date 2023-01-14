Ünlü oyuncu Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, domuz gribine yakalandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan ve sonrasında taburcu olan Rutkay, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Rutkay, "Maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın" dedi.
'Güldür Güldür Show'un yıldızı Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını duyurdu. Bir süre hastanede tedavi gören Rutkay, sonrasında yaptığı açıklama ile sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
'PERİŞANIM...'
Rutkay, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Her birinize teşekkür ederim... Çok güzel geçmiş olsunlar gelmiş... Tek tek dönemiyorum buradan topluca yazayım, çok teşekkürler! Not, maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid'i mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım. Sabırlıyım atlatacağım"
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kafan hava alsın' şikayeti!
- Survivor’dan ilk kareler geldi
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez'
- Ünlü şarkıcıdan üzücü haber: 'Sol bacağım tamamen gitti'
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Porno yıldızları malikaneden kovuldu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan 'af' açıklaması