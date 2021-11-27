Ünlü oyuncu Dwayne Johnson, hayranına arabasını hediye etti

27 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

'The Rock' lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson (49), hikayesinden etkilendiği deniz kuvvetleri gazisi olan hayranına kendi kullandığı pikap tarzındaki aracı hediye etti.

Johnson, o anların videosunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

"YENİ ARACININ KEYFİNİ ÇIKAR"

Johnson, önceki gün yayınladığı Instagram videosunun başlığına, "Bugün güzel bir gündü" yazarak, "Mutlu Noeller Oscar Rodriguez, yeni aracının keyfini çıkar” mesajını paylaştı.

NTV'de yer alan habere göre; Johnson, aynı zamanda hayranını Gal Gadot ve Ryan Reynolds ile başrolleri paylaştığı Red Notice filminin özel film gösterimine de davet etti.

Johnson ayrıca sosyal medya paylaşımında, Oscar Rodriguez'e, Red Notice filminde kullandığı Porsche Taycan'ı hediye etmek istediğini belirterek, “Porsche'ye ulaştık ama kabul etmediler. Ben de daha iyisini yaparım diye düşündüm ve kendime ait aracı hediye ettim. Hayranım için unutulmaz bir şey olsun istedim” dedi.

"HİKAYESİNDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Ünlü yıldız, tüm izleyiciler hakkında bilgi topladığını ve en çok Oscar'ın hikayesinden etkilendiğini belirterek, “Oscar 75 yaşındaki annesine bakıyor. Kişisel antrenörlük yapıyor. Aile içi şiddet mağduru kadınlara destek veriyor. Gururlu ve alçakgönüllü bir donanma gazisi” ifadesini kullandı.

Johnson, “Şimdi gidip yeni aracının keyfini çıkar. Sana ve ailene mutlu yıllar diliyorum” dedi.

Videoda Johnson, önce Rodriguez'e aracın artık onun olduğunu belirten bir kart gösteriyor. Rodriguez bu hediye karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak ağlamaya başlıyor ve oyuncuya sarılıyor.

Johnson, ayrıca film gösteriminde de Rodriguez'i sinemaseverlerin önünde sahneye çağırarak, "Hikayen beni gerçekten duygulandırdı. Kişisel antrenör olduğunu duydum, insanları her zaman olumlu olmaları konusunda motive ediyorsun" dedi.

"HİSLERİMİ KELİMELERE DÖKEMİYORUM"

Rodriguez Johnson’ın motivasyonunun kendisini fazlasıyla cesaretlendirdiğini belirterek, “Hislerimi kelimelere dökemiyorum. Onunla tanıştığım için çok mutluyum. Bana ilham verdi" diye konuştu.

Rodriguez'in yeni pikabıyla uzaklaştığını gördükten sonra Johnson gülerek, "Pikabımdan çok daha fazlasını hak eden birine moral olmak benim için bir onurdu. Artık eve nasıl gideceğimi de öğreneceğim. Çünkü arabam yok" diye espri yaptı.