Dünyaca ünlü oyuncu Sir Michael Caine, emekli olduğunu duyurdu
İngiltere'nin en başarılı ve ünlü oyuncularının başında gelen Sir Michael Caine, emekliye ayrıldığını açıkladı. Oscar Ödülleri’ne 6 kez aday gösterilen Michael Caine, iki kez en iyi yardımcı oyuncu ödülünü evine götürmüştü.
Deneyimli ve başarılı oyuncu Sir Michael Caine, oyunculuğu
bırakma kararı aldığını duyurdu.
Best Sellers isimli film ile kariyerini noktaladığını BBC
Radio’ya söyleyen Oscar Ödüllü oyuncu, “Omurgamdaki ağrı ve bacaklarımın gücünü
yitirmesi beni zorluyor” dedi. Fakat Caine, hikaye anlatımına farklı şekillerde
devam edeceğini de duyurdu.
"ARTIK AKTÖR DEĞİL, YAZARIM"
Caine, “Ben artık bir aktör değilim bir yazarım. Bu işin
güzel yanı da şu, bir oyuncu olduğunuzda sabahın 6.30’unda kalkıp stüdyoya
gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi
yapabilirsiniz” ifadesini kullandı.
Caine, “Açıkçası son 2 yıldır teklif de almıyorum çünkü kimse benim isteyeceğim filmler çekmiyor. 88 yaşındaki bir adamın başrolde olduğu senaryolar yazılmıyor” ifadesini kullandı.
Beyazperde'de yer alan habere göre; 88 yaşındaki oyuncu, son zamanlarda Christopher Nolan'ın eserlerinde olmak üzere sayısız ikonik rolde yer aldı. Kara Şövalye üçlemesinde Alfred Pennyworth'ü oynamanın yanı sıra Caine, Inception ve Tenet'te de yer aldı. 1946'dan beri kariyerini sürdüren oyuncu ilk kez 50'lerin sonlarında hız kazanmaya başladı.
Nolan'la çalışmadan önce, en büyük rollerinden bazıları, 1969'daki orijinal The Italian Job'da başrol oynamak, Brian De Palma'nın 1980'deki psiko-gerilim filmi Dressed to Kill'de Doktor Robert Elliott'ı canlandırmak ve kötü şöhretli devam filmi Jaws'ta ünlü "Hoagie" olarak görünmekti. Ayrıca, 1988'de Hannah and Her Sisters, 1999'da Cider House Rules performanslarıyla Oscar kazandı. İki ödülü dışında dört adaylığı daha bulunuyor.
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