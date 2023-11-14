Ünlü oyuncu Emre Karayel'den sevindiren haber: 'İkinci kez baba oluyorum'

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:30

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:30

Ünlü oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuş iki sene önce de oğulları Can'ı kucaklarına almışlardı.

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ

Karayel, sosyal medya hesabından, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notuyla mutlu haberi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.



