Ünlü oyuncu Emre Karayel'den sevindiren haber: 'İkinci kez baba oluyorum'
"Bir Kadın Bir Erkek" dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabından ikinci kez baba olacağını duyurdu.
Ünlü oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuş iki sene önce de oğulları Can'ı kucaklarına almışlardı.
İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ
Karayel, sosyal medya hesabından, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notuyla mutlu haberi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.
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