Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'dan yardım çağrısı: 'Ulaşamıyoruz!'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:38

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:38

Türkiye, Kahramanmaraş ve Elbistan'daki iki büyük deprem sonrası kaybettiği yurttaşlarına ağlıyor... Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken; enkaz altındaki yakınlarına ulaşmak isteyenlerin yardım çığlıkları da sürüyor.

Son olarak ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının Hatay'da enkaz altında kaldığını açıkladı.

Petekkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. Allah hepimizin yardımcısı olsun."