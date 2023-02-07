Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'dan yardım çağrısı: 'Ulaşamıyoruz!'
Oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının enkaz altında olduğunu duyurup yardım istedi. Petekkaya, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yetkililere seslendi.
Türkiye, Kahramanmaraş ve Elbistan'daki iki büyük deprem sonrası kaybettiği yurttaşlarına ağlıyor... Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken; enkaz altındaki yakınlarına ulaşmak isteyenlerin yardım çığlıkları da sürüyor.
Son olarak ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının Hatay'da enkaz altında kaldığını açıkladı.
Petekkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. Allah hepimizin yardımcısı olsun."
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor