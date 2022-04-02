Ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı: 'İşini kaybetme pahasına doğrudan yana tavır aldı'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 17:47

Kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Şehir Tiyatroları oyuncularından İbrahim Gündoğan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı "Eda Hanım" dizisiyle 1992'de oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, en çok da "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınıyordu.

Usta oyuncunun oğlu Behlül Gündoğan, törende yaptığı konuşmada, babasının hayatını sanata, tiyatroya, ailesine ve dostlarına adayan bir insan olduğunu dile getirdi.

"BABAM, İNSANLARI DEĞERLİ HİSSETTİRMEYE ADADI KENDİSİNİ"

Behlül Gündoğan, babasının kendisini sanatla iç içe yetiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben bu sahnede, bu kuliste oturduğunuz koltuklarda büyüdüm aslında. Sanatı hep toplumu değiştirmek, toplumu daha ileriye götürmenin bir aracı olarak yorumladı ve bize de bunu aktarmaya çalıştı. Bana hep şöyle söylerdi, 'Oğlum para kazanmak için bir meslek seçme. Asıl gayen para kazanmak olmasın, insan kazanmak olsun.' Babam, bütün hayatı boyunca insan kazanmaya, insanlara yararlı olmaya, insanları değerli hissettirmeye adadı kendisini. Kendisine oyuncu demez, 'ben tiyatro sanatçısıyım' derdi."

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise usta oyuncuyla "Üzgünüm Leyla" dizisinde karı-koca rolünü oynadıklarını, Gündoğan'ın çok düşünceli ve zorluklar karşısında dik duran bir insan olduğunu söyledi.

İbrahim Gündoğan'ın tiyatro için nefer olan, Şehir Tiyatrosu için gayret gösteren çok değerli birisi olduğunu anlatan İşsever, "Ben gerçek bir dostumu kaybettim bugün. Çok çok üzgünüm. Söyleyecek hiçbir kelime bunu karşılayamaz. Uzun zaman sonra karşılaşılsa bile devam eden dostluklar vardır, bizimkisi öyle bir dostluktu. En önemlisi sansürsüz konuştuğum bir dostumu kaybettim. Bu kadar ince, bu kadar hassas, bu kadar düşünceli insan bulmak dost olarak çok zor. Gittiğin yerde çok iyi karşılanacağını biliyorum. Çocukların da bize emanettir" ifadelerini kullandı.

"İŞİNİ KAYBETME PAHASINA DOĞRUDAN YANA TAVIR ALDI"

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Yaylı ise Türk sineması ve Türk tiyatrosunun çok önemli bir aktörünü kaybettiğine işaret ederek, Gündoğan'ın tiyatroda usta-çırak ve el verme zincirinin sağlam halkalarından biri olduğunu dile getirdi.

İbrahim Gündoğan'ın ilkeli bir karakteri ve sarsılmaz bir iradesi olduğunu vurgulayan Yaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haksızlığa karşıydı. İşini kaybetme pahasına doğrudan yana tavır aldı. Bir araya geldiğimizde hep tiyatro konuşurduk. Projeleri konuşurduk hep, hiç geyik muhabbeti yaptığımızı hatırlamıyorum. Birbirine çok sıkı tutan iki insandık. Devri daim olsun. Hatırası öyle bir ışıklı ki bize hep yol gösterecek."

Usta oyuncunun cenazesi, kılınan namazın ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedildi.

İBRAHİM GÜNDOĞAN KİMDİR?

İstanbul'da 1959'da dünyaya gelen usta oyuncu, aralarında "Ruhsar", "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Lale Devri", "Kuzey Güney" ve "Kurt Kanunu"nun da olduğu çok sayıda yapımda rol aldı.

Gündoğan, en son yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.