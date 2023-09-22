Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
'Gülcemal', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Deli Gönül' gibi dizilerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Murat Ünalmış üç yıldır birliktelik yaşadığı Albena İlieva (Nutiye Akar) ile dünyaevine girdi.
Yer aldığı projelerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, bugün Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu.
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