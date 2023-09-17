Ünlü oyuncular Leyla Tanlar ve Burak Dakak evleniyor

"Güzel Günler" dizisinin başrol oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak evlilik kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:42
Ünlü oyuncular Leyla Tanlar ve Burak Dakak evleniyor
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"Güzel Günler” dizisinin başrol oyuncuları Leyla Tanlar ile Burak Dakak final bölümünde evlenmişti.

Dizideki rolleri gerçeğe dönüşen iki başarılı oyuncu, evlilik için ilk adımı attı.

NİŞANLANDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 25 yaşında olan Leyla Tanlar ile Burak Dakak aile ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

Nişanda sade bir elbise tercih eden Leyla Tanlar ile takım elbise giyen Burak Dakak aile arasında yüzükleri takıldıktan sonra incir ve zeytinlerle süslenen nişan pastasının önünde objektiflere poz verdi.



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