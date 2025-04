Ünlü oyuncu Nicky Katt hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.04.2025 - 09:47

Güncelleme: 13.04.2025 - 09:47

"Dazed and Confused", "Boston Public", Steven Soderbergh imzalı “Full Frontal” ve "Behind the Candelabra" gibi yapımlarda rol alan Amerikalı oyuncu Nicky Katt, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatını, yasal temsilciliğini üstlenen hukuk firması kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Katt’in 8 Nisan’da yaşamını yitirdiği bildirildi ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Daha çok kötü adam rolleriyle tanınan Nicky Katt, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Son olarak 2018 yılında yayımlanan “Casual” adlı komedi dizisinin bir bölümünde izleyici karşısına çıkmıştı.

Steven Soderbergh'in 2002 yapımı “Full Frontal” filminde Julia Roberts ve Brad Pitt’le birlikte rol alan Katt, o dönemde yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu film bana rol peşinde koşan bir aktör olarak yaşadığım hayal kırıklıklarını tek bir karaktere dökme fırsatı verdi."

NICKY KATT KİMDİR?

Amerikalı oyuncu Nicky Katt, 11 Mayıs 1970'te Güney Kaliforniya’da dünyaya geldi. Oyunculuğa çocuk yaşlarda adım atan Katt, kariyeri boyunca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanındı.

En çok kötü adam rollerindeki performanslarıyla dikkat çeken Katt, "Dazed and Confused", "Boston Public", "A Time to Kill", "Boiler Room" ve Steven Soderbergh imzalı “Full Frontal” gibi önemli yapımlarda rol aldı.

2002 yapımı "Full Frontal" filminde Julia Roberts ve Brad Pitt gibi yıldızlarla aynı kadroda yer alan Katt, bu projede bir aktörün yaşadığı içsel çalkantıları canlandırarak takdir topladı.

2000’li yılların ortalarına kadar birçok projede aktif olarak yer alan Nicky Katt, 2010’lardan itibaren gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı. Oyuncunun ekrana son dönüşü, 2018 yılında yayımlanan “Casual” adlı dizinin bir bölümüyle oldu.