Ünlü oyuncu Noyan Arat yaşamını yitirdi

'Reflection' filminde akıllara kazınan ünlü oyuncu Noyan Arat, 34 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:04
Ünlü oyuncu Noyan Arat yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncular Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin ile birlikte 'Reflection' filminde yer alan Noyan Arat, yaşamını yitirdi.

Arat'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

NOYAN ARAT KİMDİR

Tiyatroya lise yıllarında başladı. 2012'de İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyon tecrübesi edindi. 2013'te Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başladı ve 2015'te mezun oldu. 2013'ten bu yana profesyonel olarak oyunculuk yapmaktaydı.


Noyan Arat Reflection

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu
Ünlü oyuncu boşanma iddialarına cevap verdi: 'Birbirimize yeterli vakti ayıramadık'

Ünlü oyuncu boşanma iddialarına cevap verdi: 'Birbirimize yeterli vakti ayıramadık'
Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer nişanladı

Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer nişanladı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler