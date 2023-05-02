Ünlü oyuncu Noyan Arat yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:04

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:04

Ünlü oyuncular Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin ile birlikte 'Reflection' filminde yer alan Noyan Arat, yaşamını yitirdi.

Arat'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz ??#NoyanArat pic.twitter.com/4Hb1t59OYi — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) May 2, 2023

NOYAN ARAT KİMDİR

Tiyatroya lise yıllarında başladı. 2012'de İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyon tecrübesi edindi. 2013'te Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başladı ve 2015'te mezun oldu. 2013'ten bu yana profesyonel olarak oyunculuk yapmaktaydı.