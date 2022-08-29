Ünlü oyuncu Sinem Öztürk'ün acı günü

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:13

Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk, yaşamını yitirdi.

Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Sinem Öztürk, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Sinem Öztürk, kanser tedavisi gören annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sinem Uslu Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir."

Öte yandan oyuncu Sinem Öztürk, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sevenlerini üzen gelişmeyi paylaşmıştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurmuştu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istemişti.

"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"

Annesiyle birlikte çektirdiği bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, ''Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken, bir anda Akut Lösemi denilen, AML hastalığına evrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesinde zorlu bir sürece girdik.'' ifadelerini kullanmıştı.

Annesi için kan ihtiyacı olduğunu da belirten Öztürk, ''Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz… Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli. Kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz.

Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin... Kimler kan verebilir: Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve altmış beş yaş altı bağışçılar… Bağışları sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine yapabiliyoruz'' mesajını yazmıştı.