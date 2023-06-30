Eşi son halini paylaştı... Yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Şekip Taşpınar'dan yeni haber

Alkol zehirlenmesinden dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı. Ünlü oyuncunun eşi "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız" notunu düştü. Taşpınar'ın oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 14:31
Eşi son halini paylaştı... Yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Şekip Taşpınar'dan yeni haber
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Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Zorlu sürecini atlatan Şekip Taşpınar'dan 22 gün sonra iyi haber geldi.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Eşini Berna Taşpınar, ünlü oyuncunun sağlık durumunu ve son halini paylaştı.

Taşpınar, "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hâlâ telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz. Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler..." ifadelerini kullandı.


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