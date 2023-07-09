Ünlü oyuncudan ‘işsizlik’ isyanı: ‘Çok kırgınım, üzgünüm'

Yayınlanma: 09.07.2023 - 15:09

Güncelleme: 09.07.2023 - 15:09

‘Çocuklar Duymasın' isimli dizide ‘Emine’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Melek Şahin sosyal medya hesabından kendisine iş teklifi gelmemesine isyan etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Şahin, şunları ifade etti:

"Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım…

TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi film reklam projesi varken niçin yer alamadığım öğrenmek ve sorgulamak istiyorum.

Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…”