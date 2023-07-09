Ünlü oyuncudan ‘işsizlik’ isyanı: ‘Çok kırgınım, üzgünüm'

Oyuncu Melek Şahin, kendisine iş teklifi gelmemesine tepki göstererek, "Onlarca dizi film reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum" yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 15:09
Ünlü oyuncudan ‘işsizlik’ isyanı: ‘Çok kırgınım, üzgünüm'
Abone Ol google-news

‘Çocuklar Duymasın' isimli dizide ‘Emine’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Melek Şahin sosyal medya hesabından kendisine iş teklifi gelmemesine isyan etti. 

Instagram hesabından paylaşım yapan Şahin, şunları ifade etti: 

"Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım…

TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi film reklam projesi varken niçin yer alamadığım öğrenmek ve sorgulamak istiyorum.

Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…”


Melek Şahin oyuncu işsizlik

İlgili Haberler

Emekçiler isyanda: Bu maaş zamları yetmez

Emekçiler isyanda: Bu maaş zamları yetmez
Kazada kopan 'tekerlek' başka kazaya sebep oldu, yolcu isyan etti: 'Vebali bu kadar kolay mı?'

Kazada kopan 'tekerlek' başka kazaya sebep oldu, yolcu isyan etti: 'Vebali bu kadar kolay mı?'
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luigi Datome basketbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luigi Datome basketbolu bıraktı

En Çok Okunan Haberler