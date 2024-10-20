Ünlü oyuncunun acı günü... Yasemin Kay Allen'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabında babası Dudley Allen'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncunun acı günü... Yasemin Kay Allen'ın babası hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 09:56

Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Yasemin Allen, babası Dudley Allen'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında "Seni sonsuza dek seveceğim. Hoşçakal babacığım" notuyla paylaştı.

Yasemin Kay Allen’ın annesi Suna Yıldızoğlu ile Dudley Allen, 1988 yılında evlenmişti. 2007 yılında yollarını ayıran çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocuğu bulunuyor.

Öte yandan, oyuncunun Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair iddialar da ortaya atılmıştı. Yasemin Allen, bu söylentilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi: "Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama birçoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki. Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen."


Etiketler: #Yasemin Kay Allen

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