Ünlü şarkıcı Lana Del Rey evleniyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, müzisyen Evan Winiker ile evlendiği iddia edildi.
Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının, müzisyen Evan Winiker ile nişanlandığı öğrenildi.
ABD basınında yer alan habere göre çiftin nişanlandığını destekleyen şey ise Lana Del Rey’in 1 Mart’ta gerçekleşen Billboard Women in Music Awards’a katılırken elmas yüzük takması oldu.
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