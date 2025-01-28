Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu: 19 ülkeden daha zengin!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 28.01.2025 - 11:14

Kim Kardashian ile evlilikleri ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü rapçi Kanye West, 2025 itibarıyla kişisel servetini açıkladı.

NTV'nin aktardığına göre, 2.77 milyar dolarlık servetiyle "dünyanın en zengin sanatçısı" unvanını alan West, bu rakamla 19 ülkenin yıllık gayri safi hasılasından daha yüksek bir servete sahip oldu.

FİNANSAL DÜŞÜŞTEN REKOR YÜKSELİŞE

2022 yılında Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle birçok markayla işbirliği sona eren Kanye West, milyarder unvanını kaybederek servetini 400 milyon dolara kadar düşürmüştü. Ancak ünlü sanatçı, müzik ve moda sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çekici bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Kanye West’in finansal kayıpları, 2021 yılında Kim Kardashian ile boşanmasının ardından başlamıştı. 2022 yılında tartışmalı açıklamaları nedeniyle büyük markalarla yollarını ayıran West, kısa sürede toparlanmayı başardı ve 2025 itibarıyla yeniden milyarderler listesine giriş yaptı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Kanye West’in serveti, geçen yılın en zengin sanatçısı olan Jay-Z’nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bıraktı. Listenin diğer isimleri ise şöyle sıralandı:

Taylor Swift: 1.7 milyar dolar

Rihanna: 1.6 milyar dolar

Bruce Springsteen: 1.1 milyar dolar

Jimmy Buffett: 1 milyar dolar

MODA VE İŞ DÜNYASINDA DA ZİRVEDE

Sadece müzik dünyasında değil, moda ve iş dünyasında da başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Kanye West, 2025 yılına damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.



SERVETİ 19 ÜLKENİN EKONOMİSİNDEN DAHA BÜYÜK

1- Tuvalu - Yaklaşık 60 milyon dolar GSYİH.



2- Nauru - Yaklaşık 120 milyon dolar GSYİH.



3- Palau - Yaklaşık 300 milyon dolar GSYİH.



4- Marshall Adaları - Yaklaşık 250 milyon dolar GSYİH.



5- Kiribati - Yaklaşık 200 milyon dolar GSYİH.



6- Micronesia Federal Devletleri - Yaklaşık 400 milyon dolar GSYİH.



7- São Tomé ve Príncipe - Yaklaşık 500 milyon dolar GSYİH.



8- Dominika - Yaklaşık 600 milyon dolar GSYİH.





9- Tonga - Yaklaşık 500 milyon dolar GSYİH.



10- Saint Kitts ve Nevis - Yaklaşık 1 milyar dolar GSYİH.



11- Grenada - Yaklaşık 1.2 milyar dolar GSYİH.



12- Samoa - Yaklaşık 900 milyon dolar GSYİH.



13- Vanuatu - Yaklaşık 1 milyar dolar GSYİH.



14- Saint Vincent ve Grenadinler - Yaklaşık 900 milyon dolar GSYİH.



15- Komorlar - Yaklaşık 1.2 milyar dolar GSYİH.



16- Solomon Adaları - Yaklaşık 1.5 milyar dolar GSYİH.



17- Doğu Timor - Yaklaşık 2.5 milyar dolar GSYİH.



18- Gine-Bissau - Yaklaşık 1.5 milyar dolar GSYİH.



19- Ekvator Ginesi (nüfus ve petrol gelirlerine rağmen ekonomik daralma nedeniyle) - Yaklaşık 2.5 milyar dolar GSYİH.