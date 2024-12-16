Evinde uyuşturucu ele geçirildi: Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:50

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:03

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rapçi Sansar Salvo'nun 4 Ekim'de yayınlanan bir klibinde uyuşturucu madde kullanımına özendirildiği bilgisi üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda Sansar Salvo olarak bilinen Ekin Can Arslan'ın klibini izleyen ekipler, klipte uyuşturucu madde kullanımına özendirme ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suç unsurlarına rastladı.

Polis bunun üzerine Cumartesi günü şüphelinin Ataşehir'deki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda rapçinin evinde arama yapan ekipler 2,35 gram skunk ve hassas terazi ele geçirdi.

10 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan Arslan'ın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.