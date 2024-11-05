Ünlü sanatçı gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı: 'Konservatuvar yıllarım'

Yeşilçam’ın usta ismi Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında paylaştığı gençlik fotoğrafıyla dikkat çekti.

Ünlü sanatçı gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı: 'Konservatuvar yıllarım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:54

Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden Erdal Özyağcılar, sosyal medyada her paylaşımıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Usta oyuncu, son paylaştığı gençlik fotoğrafıyla yine gündem oldu. Özyağcılar, bir proje için kendisinden gençlik fotoğrafı istenince İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet kartını paylaştı.

Özyağcılar, fotoğrafın altına şu ifadeleri ekledi:

“Albümlerin arasından öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım, üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hâlâ yüreğimde; hüzünlenmedim, aksine mesleğe adım attığım için binlerce kez şükrettim.”

Usta oyuncunun bu paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi gördü.


Etiketler: #Erdal Özyağcılar

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