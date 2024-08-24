Ünlü sanatçı Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta konser öncesi rahatsızlanan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, sahneye çıkamadan hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı.
Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.
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