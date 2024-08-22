Pazarda başlayan kavga hastanede bitti

Denizli’nin Çivril ilçesinde daha önceden husumeti bulunan iki kişi arasında pazaryerinde başlayan kavga hastanede bitti.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 14:58
Pazarda başlayan kavga hastanede bitti
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Olay, Denizli’nin Çivril ilçesinde pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe pazarında karşılaşan iki kişi kavga etti.

3 KİŞİ BIÇAKLANDI

Kavgaya, tarafların akraba ve aileleri de karışınca kavga büyüdü. Pazaryeri dışına taşan kavgada birbirine giren iki grupta üç kişi  bıçaklandı.

Kavgaya karışan zanlılar polis tarafından gözaltına alınırken bıçakla yaralanan üç kişi Ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan bir kişi yapılan ilk tedavisinin ardından Denizli’ye sevk edildi. Diğer iki yaralının tedavisi Çivril Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Olayın duyulmasının ardından iki tarafın akraba ve aile bireyleri hastane önüne akın ederken polis hastane önünde güvenlik önemli aldı.


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