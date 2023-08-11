CHP Bursa Gençlik Kolları'ndan 'Nilüfer Müzik Festivali' açıklaması: 'Özgürlüklerimizi kısıtlayan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz!'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:49

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:49

Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Nilüfer Müzik Festivali, Valilik tarafından getirilen alkol ve konaklama yasaklarının ardından iptal edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, festivalin düzenleneceği Balat Ormanı önünde açıklama yaptı. Başkan Erdem, yaptığı açıklamada getirilen yasakların ardından Nilüfer Müzik Festivali'ni bu yıl iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

BİLET ÖDEMELERİ İADE EDİLECEK

İptal kararı, Nilüfer Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı. Açıklamada, “Bu engellemelere karşı gerekli hukuki süreçleri başlatacağız. Satılan biletlerin ücreti iade edilecektir” dendi.

Nilüfer Müzik Festivali’nde bu yıl Duman, Hayko Cepkin, Büyük Ev Ablukada, Dolu Kadehi Ters Tut, Motive, Hey! Douglas, Malt ve Soft Analog sahne alacaktı.

Geçen yıl düzenlenen 6. Nilüfer Müzik Festivali'ne de alkol ve konaklama yasağı getirilmiş, konaklama yasağı daha sonra kaldırılmıştı.

CHP BURSA İL GENÇLİK KOLLARI'NDAN TEPKİ

Yaşananlara tepki yağarken; CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak, iptal edilen Nilüfer Müzik Festivali ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Yamak yaptığı açıklamada “Biz gençler olarak birbirimizin yaşam biçimine ve dünya görüşüne saygılıyız. Maalesef makam sahibi bazı büyüklerimizin bu konuda çok büyük problemleri var” dedi.

Yamak’ın, iptal edilen Nilüfer Müzik Festivali ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Nilüfer Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu müzik festivaline Bursa Valiliği tarafından konulan kamp ve alkol yasağı sebebi ile etkinlik yapılamaz hale gelmiştir. Biz Bursalı gençler, bu festivalin yapılmasını aylardır bekliyor ve katılmak için heyecan duyuyoruz. Bir çok arkadaşımızla bu festivale katılmak için hazırlık yaptık, biletlerimizi aldık ve eğlenmeyi bekliyorduk."

"GENÇLER OLARAK BİRBİRİMİZİN YAŞAM BİÇİMİNE VE DÜNYA GÖRÜŞÜNE SAYGILIYIZ"

"Biz gençler olarak birbirimizin yaşam biçimine ve dünya görüşüne saygılıyız. Maalesef makam sahibi bazı büyüklerimizin bu konuda çok büyük problemleri var. Ülkemizin kaos ve kasvet dolu ortamında gençliğin eğlenip rahatlayabileceği az aktivite var ve bu festival bunların en önemlilerinden biriydi."

"GENÇLER OLARAK EĞLENMEYE VE GÜLMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"İki hafta önce Bursa’da Uludağ bölgesinde müzikli ve kamplı bir etkinlik yapıldı, herhangi bir engelleme yapılmamıştı. Nedense Nilüfer Belediyesi böyle bir etkinlik düzenlediğinde gençlerin uygun fiyatlı eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam edebilirler. Biz gençler olarak eğlenmeye ve gülmeye devam edeceğiz. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın söylediği gibi 'Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkânını vermiyor', bizlere de 2 saat bile müzik dinleme imkanını vermedi.

Yaşam tarzımıza yapılan ve özgürlüklerimizi kısıtlayan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz!"