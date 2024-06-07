Ünlü sanatçılar Füsun Demirel ve Elit Andac Çam'dan öğretmenlere destek

Ünlü sanatçılar Füsun Demirel ve Elit Andac Çam asgari ücretle çalışan özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkı mücadelesine vererek konuya dikkat çektiler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:32
Ünlü sanatçılar Füsun Demirel ve Elit Andac Çam'dan öğretmenlere destek
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Ekranların sevilen dizisi 'Bahar'ın oyuncuları Füsun Demirel ve Elit Andac Çam asgari ücretle çalışan özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkı mücadelesine vererek konuya dikkat çektiler. ünlü sanatçıların çektiği video Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yayımlandı. 

Demirel ve Andaç, söz konusu videoda taban maaş hakkının 'Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dahil edilmesi gerektiğini savundular. 

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın paylaşımı şu şekilde:

 

 


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