Füsun Demirel kim, kaç yaşında, nereli? Füsun Demirel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Bahar dizisinde Demet Evgar'ın annesine hayat veren Füsun Demirel'in yaşamı merak konusu oldu. Peki, Füsun Demirel kim, kaç yaşında, nereli? Füsun Demirel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Füsun Demirel'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinde yer alan oyuncu Füsun Demirel yer aldığı pek çok dizi ve film ile adını duyurmuştu. Füsun Demirel'in yaşamı, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Füsun Demirel kim, kaç yaşında, nereli? Füsun Demirel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
FÜSUN DEMİREL KİMDİR?
Füsun Demirel, 13 Haziran 1958 tarihinde Ankara'da doğdu. Sanat hayatına Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği "Zengin Mutfağı" oyunu ile başladı. Perugia Yabancılar Üniversitesi'nden (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü'nden (1980) mezun olan Demirel, tiyatro kariyerine Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışarak devam etti.
1984 yılında Atıf Yılmaz'ın "Bir Yudum Sevgi" filmiyle sinemaya geçiş yapan Füsun Demirel, Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar, Büyük Adam Küçük Aşk gibi önemli filmlerde ve Sıdıka, Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanındı. Oyunculuğunun yanı sıra iyi derecede İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilgisine sahiptir ve Dario Fo ile Franca Rame'nin 27 oyununu Türkçeleştirdi. Aynı zamanda 1996 yılında ÇASOD (Çağdaş Sahne Sanatları Oyuncuları Derneği) başkanlığı yaptı.
FÜSUN DEMİREL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1982: Gazap Rüzgârı
1984: Bir Yudum Sevgi
1984: Gizli Duygular
1985: Züğürt Ağa
1986: Asiye Nasıl Kurtulur?
1986: Aaahhh Belinda
1986: Kupa Kızı
1987: Ferhunde Kalfa
1987: Biri ve Diğerleri
1987: Kiracı
1987: Menekşeler Mavidir
1988: Gömlek
1988: Sevgili Bayan
1989: Uçurtmayı Vurmasınlar
1989: Vatan Yolu (Die Heimreise)
1990: Bekle Dedim Gölgeye
1990: Berdel
1990: Bir Küçük Bulut
1990: Boynu Bükük Küheylan
1990: Camdan Kalp
1991: Mem û Zîn
1991: Gizli Merkez
1991: Menekşe Koyu
1992: Belkıs Hanımın Konağı
1992: Hadi Gel Bar
1993: Ay Vakti
1993: Rumuz Sev Beni
1993: Şans Blokları
1994: Artist Palas
1994: Babam Askerde
1994: Beyhan'ın Düğünü
1994: Cadı Ağacı
1994: Gerilla
1995: Oğlum Adam Olacak
1996: Kurtuluş
1996: Şehnaz Tango
1996: Böcek
1996: Hollywood Kaçakları
1997: Sıdıka
1998: Babamı Hırsızlar Çaldı
1998: Yara
1999: Figüran
2000: Şaşıfelek Çıkmazı
2000: Avrupa Geceleri
2001: Büyük Adam Küçük Aşk
2001: Dönüşü Olmayan Yolculuk (Reise ohne Rückkehr)
2001: Roos en Rana
2002: Aşk Meydan Savaşı
2004: Eğreti Gelin
2004: Canım Benim
2005: Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç
2006: Kızlar Yurdu
2006: Saklı Yüzler
2007: Geniş Zamanlar
2009: Ey Aşk Nerdesin
2010: Küstüm Çiçeği
2011: Tövbeler Tövbesi
2012-2014: Yalan Dünya
2014: İçimdeki Ses
2015: Madımak Carina'nın Günlüğü
2016: Aile İşi
2019: Geçmiş Olsun
2019: Görülmüştür
2020: Eltilerin Savaşı
2020: Kırmızı Oda
2021: Aziz
2021: Beni Çok Sev
2021: İlginç Bazı Olaylar
2022: Zeytin Ağacı
2022-2023: Çöp Adam
2024: Başkan
2024-: Bahar
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