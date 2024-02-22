Yayınlanma: 22.02.2024 - 20:38

Güncelleme: 22.02.2024 - 20:41

Füsun Demirel'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinde yer alan oyuncu Füsun Demirel yer aldığı pek çok dizi ve film ile adını duyurmuştu. Füsun Demirel'in yaşamı, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Füsun Demirel kim, kaç yaşında, nereli? Füsun Demirel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

FÜSUN DEMİREL KİMDİR?

Füsun Demirel, 13 Haziran 1958 tarihinde Ankara'da doğdu. Sanat hayatına Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği "Zengin Mutfağı" oyunu ile başladı. Perugia Yabancılar Üniversitesi'nden (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü'nden (1980) mezun olan Demirel, tiyatro kariyerine Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışarak devam etti.

1984 yılında Atıf Yılmaz'ın "Bir Yudum Sevgi" filmiyle sinemaya geçiş yapan Füsun Demirel, Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar, Büyük Adam Küçük Aşk gibi önemli filmlerde ve Sıdıka, Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanındı. Oyunculuğunun yanı sıra iyi derecede İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilgisine sahiptir ve Dario Fo ile Franca Rame'nin 27 oyununu Türkçeleştirdi. Aynı zamanda 1996 yılında ÇASOD (Çağdaş Sahne Sanatları Oyuncuları Derneği) başkanlığı yaptı.

FÜSUN DEMİREL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1982: Gazap Rüzgârı

1984: Bir Yudum Sevgi

1984: Gizli Duygular

1985: Züğürt Ağa

1986: Asiye Nasıl Kurtulur?

1986: Aaahhh Belinda

1986: Kupa Kızı

1987: Ferhunde Kalfa

1987: Biri ve Diğerleri

1987: Kiracı

1987: Menekşeler Mavidir

1988: Gömlek

1988: Sevgili Bayan

1989: Uçurtmayı Vurmasınlar

1989: Vatan Yolu (Die Heimreise)

1990: Bekle Dedim Gölgeye

1990: Berdel

1990: Bir Küçük Bulut

1990: Boynu Bükük Küheylan

1990: Camdan Kalp

1991: Mem û Zîn

1991: Gizli Merkez

1991: Menekşe Koyu

1992: Belkıs Hanımın Konağı

1992: Hadi Gel Bar

1993: Ay Vakti

1993: Rumuz Sev Beni

1993: Şans Blokları

1994: Artist Palas

1994: Babam Askerde

1994: Beyhan'ın Düğünü

1994: Cadı Ağacı

1994: Gerilla

1995: Oğlum Adam Olacak

1996: Kurtuluş

1996: Şehnaz Tango

1996: Böcek

1996: Hollywood Kaçakları

1997: Sıdıka

1998: Babamı Hırsızlar Çaldı

1998: Yara

1999: Figüran

2000: Şaşıfelek Çıkmazı

2000: Avrupa Geceleri

2001: Büyük Adam Küçük Aşk

2001: Dönüşü Olmayan Yolculuk (Reise ohne Rückkehr)

2001: Roos en Rana

2002: Aşk Meydan Savaşı

2004: Eğreti Gelin

2004: Canım Benim

2005: Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç

2006: Kızlar Yurdu

2006: Saklı Yüzler

2007: Geniş Zamanlar

2009: Ey Aşk Nerdesin

2010: Küstüm Çiçeği

2011: Tövbeler Tövbesi

2012-2014: Yalan Dünya

2014: İçimdeki Ses

2015: Madımak Carina'nın Günlüğü

2016: Aile İşi

2019: Geçmiş Olsun

2019: Görülmüştür

2020: Eltilerin Savaşı

2020: Kırmızı Oda

2021: Aziz

2021: Beni Çok Sev

2021: İlginç Bazı Olaylar

2022: Zeytin Ağacı

2022-2023: Çöp Adam

2024: Başkan

2024-: Bahar