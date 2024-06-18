Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, alkollü araç kullanma iddiasıyla gözaltına alındı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 17:53

Güncelleme: 18.06.2024 - 17:53

Sag Harbor Polis Sözcüsü, ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in dün gece New York'ta Sag Harbor'da alkollü araç kullanma iddiasıyla tutuklandığını açıkladı. Timberlake, polis gözetiminde tutulmaya devam ediyor ve yakında mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Sag Harbor, Long Island'ın doğusunda bulunan Hamptons'ta yer alan bir köy. Konuya yakın bir kaynak, Timberlake'in tutuklanmadan kısa süre önce bölgede bulunan American Hotel'den ayrıldığını belirtti. Polis, olayla ilgili bugün ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak.

JUSTIN TIMBERLAKE KİMDİR?

Justin Timberlake, ABD'li bir şarkıcı, söz yazarı, aktör ve yapımcıdır. Tennessee, Memphis'te doğup büyümüştür ve ABD vatandaşıdır. Timberlake, son albümü “Everything I Thought It Was” ile turnede bulunuyor ve bir sonraki performansını cuma günü Chicago'daki United Center'da sergilemesi planlanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, Timberlake Instagram'da iki oğluna yazdığı bir övgü mesajını paylaştı ve Babalar Günü planlarını anlattı. Timberlake, "En büyük iki hediyem. Beni babaları olarak seçtiğiniz için her gün kendimle ilgili daha fazla şey öğreniyorum. Her zaman zirvelerinizde ve düşüşlerinizde yanınızda olacağım" dedi.

43 yaşındaki Timberlake, yapımcı ve oyuncu Jessica Biel ile evli. Çift, 2012 yılında evlendi ve Silas (9), Phineas (3) adında iki çocukları var.