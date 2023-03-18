Ünlü şarkıcı Billie Eilish oyuncu oluyor

Grammy rekortmeni ünlü şarkıcı Billie Eilish, Hollywood'a transfer oluyor. Eilish, 'Swarm' dizisinde ilk kez oyunculuğa adım atacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 16:30
Ünlü şarkıcı Billie Eilish oyuncu oluyor
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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, aktör ve kendisi gibi şarkıcı olan Donald Glover'ın (Childish Gambino) yönetmenliğini üstlendiği Swarm dizisinde rol alacağını duyurdu.

İlk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen 21 yaşındaki Eilish, sosyal medya hesabından diziden bir sahne paylaştı.



Billie Eilish

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