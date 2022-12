Her zamankinden mutlu: Billie Eilish

11 Aralık 2022 Pazar, 13:00

Henüz 16 yaşında müzik piyasasında hatırı sayılır bir yer edinen ve 2019’da çıkardığı “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” albümüyle tüm dünyada kendi kuşağının sesine dönüşen Billie Eilish, 16 yaşından beri her yıl olduğu gibi yine Vanity Fair’in sorularını yanıtladı.

21 yaşındaki sanatçı, 2017'den beri her yıl Vanity Fair’ın YouTube kanalına “Zaman Kapsülü” başlığıyla aynı röportajı veriyor. Dünyanın gözü önünde ergenlikten yetişkinliğe geçen sanatçının yıldan yıla aynı sorulara verdiği farklı yanıtlar, yaşamındaki ve iç dünyasındaki değişimlere tanık olmamızı sağlıyor.

Eilish’in bu yılki röportajında ailesine olan bağı ve kendisiyle olan ilişkisine yaptığı vurgu dikkat çekti. Şarkılarının birçoğunu birlikte yazdıkları besteci kardeşi Finneas Baird O'Connell ile bir albüm hazırlığında olduklarını belirten sanatçı, bu yüzden düzenli görüşebildikleri günler olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bu yıl Oscar da dahil olmak üzere önemli birçok ödül kazanan ve Coachella ile Glastonbury müzik festivallerinde baş sanatçılardan biri olan Eilish, geçen yıl yapılan röportajında o süreçte kariyerinde olan en büyük olayların sorulduğu soruya “Happier Than Ever” (Her Zamankinden Mutlu) albümünü, Bond filmi için yaptığı müzikleri ve kendisi hakkındaki belgeselleri örnek göstermişti.

Bu yıl ise yaptığı dünya turnesinin önemini vurguladı. Eilish, üzerinde baskı hissedip hissetmediği sorulduğundaysa “Tabii ki baskı hissediyorum ama bu baskı beni ezmiyor ya da kontrol etmiyor” dedi.

Yaşamındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu söyleyen sanatçı, onlarla olan ilişkisinin niteliğinin ve ailesinin sağlıklı ve mutlu olmasının kendisi için öneminden bahsetti. Bunu sağlamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Eilish, kardeşi Finneas ile önceleri çok sık görüşemediklerini ancak şimdi daha fazla zaman geçirdiklerini anlattı.

Heyecan verici bir albüm yapma sürecine yeni başlamalarının görüşmeleri için fırsat olduğunu söyleyen sanatçı, “Şimdi birbirimizi gördüğümüz belirli günlerimiz var, bu gerçekten güzel. O benim arkadaşım” dedi.

‘KÜÇÜK APTAL’

“Zaman Kapsülü” röportajlarında değişimini hem kendisi gören hem de dünyaya gösteren Eilish, geçmişteki yanıtlarını izlemek onu mutlu ettiği için geri gelmeye devam ettiğini açıkladı.

“Bunu sürekli yapmak çok güzel, benim için çok şey ifade ediyor” diyen sanatçı, önceki yanıtlarını izlerken zaman zaman duygulandı. 16 yaşındaki halini “küçük aptal” olarak nitelendiren Eilish, şu an yaşamında iyi bir noktada olduğunu, daha önce hiç bu kadar iyi hissetmediğini söyledi.

İki yıl önce bir kimlik bunalımı içerisinde olup “Kendimi, kendimin parodisi gibi hissediyorum” diyen Eilish, şu an geçmişteki bu düşüncesini anlamakla beraber benliğiyle ilgili sorunlardan çok arkadaşlık ilişkilerinde çözmek istedikleri olduğundan bahsetti.

Önceki yıllarda mutlu olmanın ve bunu sürdürmenin büyük bir amaç olduğunu anlatan Eilish, bu yıl önceliklerinin değiştiğinden söz etti.

“Şu anda benim için en önemli şey kendimle ve gerçekte nasıl hissettiğimle temas halinde olmak. İçgüdülerimi dinleyip onlara güvenmek” diyen sanatçı, bu yıl sezgilerine güvenme konusunda da daha iyi hale geldiğini söyledi.

Ayrıca spor düzenine değinen Eilish, “Fitness alışkanlığımda bu yıl çok büyük bir dönüşüm yaşadım. Gerçekten çılgınca bir süreçti ve kendimi hiç olmadığı kadar iyi hissediyorum. Bu beni gururlandırıyor. Bunun üzerinde gerçekten çok çalıştım” dedi.

‘KORKUDAN KEYİF ALIYORUM’

Billie Eilish, Vanity Fair röportajında gelecek yılla ilgili hedeflerinin sorulduğu soruya paraşütle atlamak istediği yanıtını verdi. Bungee jumping yapabileceğini söyleyen sanatçı, “Korkudan gerçekten keyif alıyorum” dedi.

Eilish ayrıca gelecek yıl elektrikli araba edinmek ve birkaç atı kurtarmak istediğini söyledi.

ALKIŞLAR EILISH’E

Bir süredir rock grubu The Neighbourhood'un solisti Jesse Rutherford ile birlikte olan Billie Eilish, “Ondan ilham alıyorum ve o da benden alıyor. İlişkimiz harika ve bundan gerçekten mutluyum” dedi.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle yapılan eleştiriler için kendi yaşamını kendisinin kontrol ettiğini belirten sanatçı, “Hayatımı öyle bir noktaya getirmeyi başardım ki yaşayan en çekici kişi olduğunu düşündüğüm biriyle beraberim. Benim için bir alkış alabilir miyiz?” diye konuştu.