Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü
Şarkıcı Fettah Can, bir aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Fahriye Can'ın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Şarkıcı, annesinin cenaze töreniyle ilgili ayrıntıları da açıkladı.
Fettah Can, annesi Fahriye Can'ın acısıyla sarsıldı. 36 gündür yoğun bakımda tedavi gören Fahriye Can'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ünlü şarkıcı, üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.
"YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"
Konuyla alakalı açıklamada bulunan Fettah Can, "Canımız annemiz Fahriye Can, 36 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek Hakk’ın rahmetine yürümüştür" dedi.
Annesinin cenaze töreniyle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Bugün Bursa Zafer Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip, Hamitler Mezarlığı'na defnedilecektir" mesajını yayımladı. Takipçileri Fettah Can'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Fettah Can, 2021'de annesiyle birlikte çekilen bu fotoğrafını, "Uzun zaman sonra anacığımla kahvaltı sonrası maskesiz yan yana oturuyoruz ve yüzümüz gülüyor. Allah başımızdan eksik etmesin..." notuyla paylaşmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Ünlü sunucu paylaştı: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı'
- Can kaybı sayısı 31 bin 974'e yükseldi
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti