Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü

Şarkıcı Fettah Can, bir aydır yoğun bakımda tedavi gören annesi Fahriye Can'ın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Şarkıcı, annesinin cenaze töreniyle ilgili ayrıntıları da açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:59
Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü
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Fettah Can, annesi Fahriye Can'ın acısıyla sarsıldı. 36 gündür yoğun bakımda tedavi gören Fahriye Can'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Ünlü şarkıcı, üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.

"YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Fettah Can, "Canımız annemiz Fahriye Can, 36 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek Hakk’ın rahmetine yürümüştür" dedi.

Annesinin cenaze töreniyle ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Bugün Bursa Zafer Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip, Hamitler Mezarlığı'na defnedilecektir" mesajını yayımladı. Takipçileri Fettah Can'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Fettah Can, 2021'de annesiyle birlikte çekilen bu fotoğrafını, "Uzun zaman sonra anacığımla kahvaltı sonrası maskesiz yan yana oturuyoruz ve yüzümüz gülüyor. Allah başımızdan eksik etmesin..." notuyla paylaşmıştı.


Fettah Can müzisyen şarkıcı

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