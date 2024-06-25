Ünlü şarkıcı Karsu bekarlığa veda partisi düzenledi

Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:38

Güncelleme: 25.06.2024 - 11:38

Türkiye'de ve dünya çapında başarılı performanslarıyla tanınan ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, evlilik hazırlıkları yapıyor.

2022'nin Eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifini kabul eden Karsu, bekarlığa veda partisi düzenleyerek bu özel anı kutladı. Türk kökenli Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (30), nişanlısı Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

Büyük bir heyecanla düğün hazırlıklarını sürdüren Karsu, sevdikleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir bekarlığa veda partisi gerçekleştirdi. Oldukça gösterişli bir parti organize eden ünlü şarkıcı, eğlenceli anların yer aldığı fotoğrafları "Gelmiş geçmiş en iyi bekarlığa veda partisi" notuyla sosyal medyada paylaştı.



Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama’dan 2 yıl önce Antakya'da evlilik teklifi aldı.

Hollanda’da yaşayan şarkıcı, haziran ayının sonunda nikâh masasına oturacak.

300 kişilik bir kır düğünü hayal eden Karsu, bu özel geceye Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.

Şarkıcının Türk âdet ve geleneklerine göre, davullu zurnalı bir düğün yapacağı da öğrenildi.